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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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06:47 • 98511 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115583 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130754 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138574 просмотра

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11 марта, 14:12 • 129611 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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11 марта, 13:46 • 120857 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

11 марта, 13:14 • 106844 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107765 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

11 марта, 06:59 • 103998 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Полиция рассматривает перестрелку в центре Киева как заказное убийство

Полиция рассматривает перестрелку в центре Киева как заказное убийство

Киев • УНН

 • 12441 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Полиция рассматривает перестрелку у на улице Пушкинской как заказное убийство. Об этом в эфире "112 канала" сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.

"Ну конечно заказное (убийство - ред.) это первая версия, которая в настоящее время рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и способ совершения преступления", - отметил А.Крищенко.

Напомним, в результате перестрелки в центре Киева погиб человек, еще двое ранены.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.

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