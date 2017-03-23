Полиция рассматривает перестрелку в центре Киева как заказное убийство

"Ну конечно заказное (убийство - ред.) это первая версия, которая в настоящее время рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и способ совершения преступления", - отметил А.Крищенко.

Напомним, в результате перестрелки в центре Киева погиб человек, еще двое ранены.

Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.