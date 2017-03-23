Полиция рассматривает перестрелку в центре Киева как заказное убийство
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Полиция рассматривает перестрелку у на улице Пушкинской как заказное убийство. Об этом в эфире "112 канала" сообщил глава столичной полиции Андрей Крищенко, передает УНН.
"Ну конечно заказное (убийство - ред.) это первая версия, которая в настоящее время рассматривается, учитывая личность потерпевшего, его деятельность и способ совершения преступления", - отметил А.Крищенко.
Напомним, в результате перестрелки в центре Киева погиб человек, еще двое ранены.
Как сообщал УНН, в Киеве застрелили бывшего депутата российского парламента Дениса Вороненкова.