Поліція розглядає перестрілку в центрі Києва як замовне вбивство
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Поліція наразі розглядає перестрілку біля на вулиці Пушкінській як замовне вбивство. Про це в ефірі "112 каналу" голова столичної поліції Андрій Крищенко, передає УНН.
"Ну звісно замовне (вбивство – ред.) це перша версія, яка на теперішній час розглядається, враховуючи особистість потерпілого, його діяльність і спосіб скоєння злочину", - зазначив А.Крищенко.
Нагадаємо, внаслідок перестрілки в центрі Києва загинула людина, ще двох поранено.
Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Деніса Вороненкова.