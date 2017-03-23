Поліція розглядає перестрілку в центрі Києва як замовне вбивство

"Ну звісно замовне (вбивство – ред.) це перша версія, яка на теперішній час розглядається, враховуючи особистість потерпілого, його діяльність і спосіб скоєння злочину", - зазначив А.Крищенко.

Нагадаємо, внаслідок перестрілки в центрі Києва загинула людина, ще двох поранено.

Як повідомляв УНН, у Києві застрелили колишнього депутата російського парламенту Деніса Вороненкова.