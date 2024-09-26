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Полиция расследует стрельбу по автомобилям в Житомирской области

Полиция расследует стрельбу по автомобилям в Житомирской области

Киев  •  УНН

25 сентября 2024, 23:22  •  2841 просмотра

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В Звягельском районе Житомирской области полиция расследует вероятную стрельбу по автомобилям. Пострадал автомобиль местной жительницы, начато досудебное расследование по статье об умышленном повреждении имущества.

В Звягельском районе полиция расследует вероятную стрельбу по автомобилям. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Житомирской области, передает УНН.

Детали

13 сентября в милицию обратилась местная жительница вблизи села Чижовка Житомирской области, которая обнаружила, что ее автомобиль, вероятно, пострадал от пули. К счастью, никто из людей не получил травм в результате инцидента.

Следственно-оперативная группа зафиксировала все обстоятельства дела, и сейчас начато досудебное расследование по статье 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Полиция проводит розыскные мероприятия для выявления лиц, причастных к этим событиям.

Кроме того, похожий случай произошел и на дороге, о чем сообщил житель Ровенской области, который обратился в полицию по месту жительства.

ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта26 марта 2024, 15:59 • 31046 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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