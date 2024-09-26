Поліція розслідує стрілянину по автомобілях у Житомирській області

У Звягельському районі поліція розслідує ймовірну стрільбу по автомобілях. Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Житомирській області, передає УНН.

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13 вересня до правоохоронців звернулася місцева жителька поблизу села Чижівка Житомирської області, яка виявила, що її автомобіль, ймовірно, постраждав від кулі. На щастя, ніхто з людей не отримав травм у результаті інциденту.

Слідчо-оперативна група зафіксувала всі обставини справи, і наразі розпочато досудове розслідування за статтею 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Поліція проводить розшукові заходи для виявлення осіб, причетних до цих подій.

Крім того, схожий випадок стався і на дорозі, про що повідомив житель Рівненської області, який звернувся до поліції за місцем проживання.

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