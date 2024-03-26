ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта

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Из-за ДТП с участием грузовика на Житомирской трассе возле села Юров движение в направлении Житомира ограничено до одной полосы.
По меньшей мере 300 квартир повреждены: Кипер о последствиях вчерашней атаки рф на Одессу
По словам главы Одесской областной государственной администрации, по меньшей мере 300 квартир было повреждено взрывной волной в результате ракетного обстрела Одессы, и ожидается, что эта цифра возрастет.
Шмыгаль обсудил со спикером парламента Эстонии помощь Украине и конфискацию российских активов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Рийгикогу Эстонии Лаури Гуссаром, поблагодарив его за всестороннюю помощь и поддержку Украины со стороны Эстонии, включая оборонную помощь, конфискацию российских активов и поддержку украинской Формулы мира.
Министры обороны Израиля и США обсуждают передачу американского оружия Израилю - CNN
Министр обороны Израиля Галант встретится с министром обороны США Остином, чтобы попросить ускорить передачу большего количества американского оружия и оборудования, включая высокоточные боеприпасы и истребители, для поддержки войны Израиля в Газе.
В ГНСУ рассказали, где будут наименьшие очереди на украинско-польской границе в период Пасхальных праздников
В связи с приближением Пасхальных праздников количество пассажиров и транспортных средств на границе с Польшей значительно возросло, что привело к накоплению очередей на таких популярных пунктах пропуска, как Краковец и Шегини, поэтому путешественникам стоит планировать свои путешествия соответствующим образом и рассмотреть возможность использования менее загруженных пунктов пересечения границы.
Усиливают контроль над информационным полем: оккупанты на ВОТ призывают жителей доносить друг на друга
На временно оккупированных территориях российские оккупанты усиливают контроль над информационным полем и призывают жителей доносить друг на друга через чат-боты, где предлагают сообщать о "признаках экстремистской деятельности" как повод для запугивания украинцев и подавления сопротивления.
Оккупанты сбросили КАБ на жилой дом в Красногоровке в Донецкой области
Российские войска запустили ракету КАБ-1500 по жилому пятиэтажному дому в Красногоровке Донецкой области, в результате чего три человека погибли и две женщины были эвакуированы полицией.
Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК "БУК" на Запорожском направлении
Бойцы Сил спецопераций на Запорожском направлении обнаружили на уничтожили с помощью HIMARS российский ЗРК "БУК".
Украина утвердила план по реформированию местного самоуправления: что предполагается
Правительство утвердило план мероприятий по реформированию местного самоуправления на четыре года.
Правительство определило ответственных за систему координации мониторинга международной технической помощи
Правительство поручило секретариату Кабинета Министров обеспечить создание системы мониторинга международной технической помощи.