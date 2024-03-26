ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
  •  34914 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
  •  110780 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
  •  108260 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  140700 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  133465 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта
24 марта 2024, 16:50  •  178950 просмотра

Как лунное затмение повлияет на все знаки Зодиака: гороскоп на 25 - 31 марта

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
24 марта 2024, 13:30  •  166865 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

Эксклюзив
Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период
24 марта 2024, 09:52  •  155408 просмотра

Лунное затмение: чего нельзя и что нужно делать в этот период

Эксклюзив
Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации
22 марта 2024, 16:50  •  216054 просмотра

Самая масштабная атака россиян на энергосистему Украины не вызвала критической ситуации: эксперты дали успокаивающую оценку ситуации

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Малюська об идее специального налога на газ и нефть рф: это только начало обсуждения
22 марта 2024, 14:44  •  181389 просмотра

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18 марта 2024, 18:47  •  521316 просмотра

ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта

Из-за ДТП с участием грузовика на Житомирской трассе возле села Юров движение в направлении Житомира ограничено до одной полосы.

Киев •   •  4313 просмотра
ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта

По меньшей мере 300 квартир повреждены: Кипер о последствиях вчерашней атаки рф на Одессу

По словам главы Одесской областной государственной администрации, по меньшей мере 300 квартир было повреждено взрывной волной в результате ракетного обстрела Одессы, и ожидается, что эта цифра возрастет.

Война •   •  5565 просмотра
По меньшей мере 300 квартир повреждены: Кипер о последствиях вчерашней атаки рф на Одессу

Шмыгаль обсудил со спикером парламента Эстонии помощь Украине и конфискацию российских активов

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с президентом Рийгикогу Эстонии Лаури Гуссаром, поблагодарив его за всестороннюю помощь и поддержку Украины со стороны Эстонии, включая оборонную помощь, конфискацию российских активов и поддержку украинской Формулы мира.

Война •   •  6840 просмотра
Шмыгаль обсудил со спикером парламента Эстонии помощь Украине и конфискацию российских активов

Министры обороны Израиля и США обсуждают передачу американского оружия Израилю - CNN

Министр обороны Израиля Галант встретится с министром обороны США Остином, чтобы попросить ускорить передачу большего количества американского оружия и оборудования, включая высокоточные боеприпасы и истребители, для поддержки войны Израиля в Газе.

Новости Мира •   •  4506 просмотра
Министры обороны Израиля и США обсуждают передачу американского оружия Израилю - CNN

В ГНСУ рассказали, где будут наименьшие очереди на украинско-польской границе в период Пасхальных праздников

В связи с приближением Пасхальных праздников количество пассажиров и транспортных средств на границе с Польшей значительно возросло, что привело к накоплению очередей на таких популярных пунктах пропуска, как Краковец и Шегини, поэтому путешественникам стоит планировать свои путешествия соответствующим образом и рассмотреть возможность использования менее загруженных пунктов пересечения границы.

Общество •   •  6313 просмотра
В ГНСУ рассказали, где будут наименьшие очереди на украинско-польской границе в период Пасхальных праздников

Усиливают контроль над информационным полем: оккупанты на ВОТ призывают жителей доносить друг на друга

На временно оккупированных территориях российские оккупанты усиливают контроль над информационным полем и призывают жителей доносить друг на друга через чат-боты, где предлагают сообщать о "признаках экстремистской деятельности" как повод для запугивания украинцев и подавления сопротивления.

Война •   •  7555 просмотра
Усиливают контроль над информационным полем: оккупанты на ВОТ призывают жителей доносить друг на друга

Оккупанты сбросили КАБ на жилой дом в Красногоровке в Донецкой области

Российские войска запустили ракету КАБ-1500 по жилому пятиэтажному дому в Красногоровке Донецкой области, в результате чего три человека погибли и две женщины были эвакуированы полицией.

Война •   •  7360 просмотра
Оккупанты сбросили КАБ на жилой дом в Красногоровке в Донецкой области

Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК "БУК" на Запорожском направлении

Бойцы Сил спецопераций на Запорожском направлении обнаружили на уничтожили с помощью HIMARS российский ЗРК "БУК".

Война •   •  8131 просмотра
Силы обороны уничтожили вражеский ЗРК "БУК" на Запорожском направлении

Украина утвердила план по реформированию местного самоуправления: что предполагается

Правительство утвердило план мероприятий по реформированию местного самоуправления на четыре года.

политика •   •  8479 просмотра
Украина утвердила план по реформированию местного самоуправления: что предполагается

Правительство определило ответственных за систему координации мониторинга международной технической помощи

Правительство поручило секретариату Кабинета Министров обеспечить создание системы мониторинга международной технической помощи.

Война •   •  9449 просмотра
Правительство определило ответственных за систему координации мониторинга международной технической помощи