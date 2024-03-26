ДТП на Житомирской трассе: перевернулся грузовик, одна из полос движения перекрыта

Из-за ДТП на Житомирской трассе ограничено движение транспорта в направлении Житомира. Открыта только одна полоса. Об этом проинформировали в патрульной полиции Киевской области, передает УНН.

На 55 км автодороги М-06 Киев - Чоп, возле с. Юров Киевской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузового транспортного средства. Движение транспорта в направлении города Житомир осуществляется одной полосой. - сообщили патрульные.

Детали

Отмечается, что на месте ДТП работают все соответствующие службы.

Патрульные обеспечивают регулирование и безопасность дорожного движения.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, и планировать свои маршруты учитывая осложнения движения на Житомирской трассе.