Полиция раскрыла главную причину смертельных ДТП в Украине

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40% всех ДТП с пострадавшими происходят из-за превышения скорости. За 10 месяцев 2024 года в авариях погибли 2541 человек, а 26 959 получили травмы.

В Украине почти 40% всех ДТП с пострадавшими происходят из-за превышения скорости. Об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий в эфире телемарафона, передает УНН.

Это первая и основная причина ДТП с пострадавшими и погибшими. Почти 40% всех ДТП с пострадавшими происходят именно из-за превышения скорости. Скорость убивает

- рассказал Белошицкий.

Белошицкий напомнил, что с 1 ноября на дорогах всех городов Украины – ограничение скорости движения до 50 км/ч.

На самом деле вопрос 50 км/ч, этот вопрос не инфраструктурный, это вопрос именно нормативного урегулирования. На данный момент у нас 50 км/ч в городе и это есть правило. Просто согласно нормам действующего законодательства предусматривается штрафование водителей, то есть привлечение к ответственности за правонарушения в случае превышения скорости в более 20 км/ч. Поэтому очень многие водители считают, что если они превышают скорость 50 км/ч, и, например, движутся 60 км/ч, то это не является нарушением, но это является нарушением. Просто ответственность у нас кодексом предусмотрена только с начала более 20 км / ч

- рассказал Белошицкий.

По его словам, в данном случае в Украине есть установленная граница 50 км/ч, как и в Европе.

"Просто у нас толерантность закона - 20 км/ч выше чем в Европе", - добавил Белошицкий.

Дополнение

За 10 месяцев 2024 года произошло 21 562 ДТП, в которых погибло 2541 человек, а 26 959 получили травмы. По сравнению с прошлым годом, количество таких аварий выросло на 8-9%.

15 ноября сообщалось , что в Украине установлено 308 камер, которые уже зафиксировали 3,7 млн нарушений скоростного режима автомобилей. В будущем система начнет автоматически фиксировать проезд на красный свет и движение полосой общественного транспорта.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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