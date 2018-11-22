Полиция проведет служебное расследование по применению спецсредств возле Дома профсоюзов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полиция проведет служебное расследование по применению спецсредств во время вчерашнего инцидента возле Дома профсоюзов в Киеве, когда активисты зажгли дымовую шашку и сделали надписи на фасаде. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.
По словам А.Крищенко, по факту применения полицией спецсредств во время инцидента назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в органы прокуратуры.
"Доставленные (в полицию - ред.) - молодые люди. Полицейские установили, кто они, отобрали объяснения и отпустили их. Следователи изучат все собранные материалы и дадут правовую квалификацию этому событию. Хочу подчеркнуть: полиция не допустит совершения хулиганских или любой противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопрос по функционированию заведения общественного питания в Доме профсоюзов следует в правовом поле", - отметил руководитель столичной полиции.
Как сообщал УНН, в Киеве в Доме профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты возле здания, поскольку дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года.
После того, как ультраправые активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле кафе, полиция начала задерживать людей.
Впоследствии задержанных возле Дома профсоюзов отпустили. По данным полиции, задержаны были шесть человек.