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Полиция проведет служебное расследование по применению спецсредств возле Дома профсоюзов

Полиция проведет служебное расследование по применению спецсредств возле Дома профсоюзов

Киев  •  УНН

 • 9154 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Полиция проведет служебное расследование по применению спецсредств во время вчерашнего инцидента возле Дома профсоюзов в Киеве, когда активисты зажгли дымовую шашку и сделали надписи на фасаде. Об этом сообщил начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко, передает УНН.

По словам А.Крищенко, по факту применения полицией спецсредств во время инцидента назначено служебное расследование, материалы которого будут переданы в органы прокуратуры.

"Доставленные (в полицию - ред.) - молодые люди. Полицейские установили, кто они, отобрали объяснения и отпустили их. Следователи изучат все собранные материалы и дадут правовую квалификацию этому событию. Хочу подчеркнуть: полиция не допустит совершения хулиганских или любой противоправных действий в центре столицы. Поэтому решать вопрос по функционированию заведения общественного питания в Доме профсоюзов следует в правовом поле", - отметил руководитель столичной полиции.

Как сообщал УНН, в Киеве в Доме профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты возле здания, поскольку дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года.

После того, как ультраправые активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле кафе, полиция начала задерживать людей.

Впоследствии задержанных возле Дома профсоюзов отпустили. По данным полиции, задержаны были шесть человек.

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