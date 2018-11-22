Поліція проведе службове розслідування щодо застосування спецзасобів біля Будинку профспілок

КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поліція проведе службове розслідування щодо застосування спецзасобів під час вчорашнього інциденту біля Будинку профспілок у Києві, коли активісти запалили димову шашку і зробили написи на фасаді. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.