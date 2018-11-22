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Поліція проведе службове розслідування щодо застосування спецзасобів біля Будинку профспілок

Поліція проведе службове розслідування щодо застосування спецзасобів біля Будинку профспілок

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Поліція проведе службове розслідування щодо застосування спецзасобів під час вчорашнього інциденту біля Будинку профспілок у Києві, коли активісти запалили димову шашку і зробили написи на фасаді. Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції у Києві Андрій Крищенко, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

За словами А.Крищенка, за фактом застосування поліцією спецзасобів під час інциденту призначене службове розслідування, матеріали якого будуть передані в органи прокуратури.

“Доставлені — молоді люди. Поліцейські встановили, хто вони, відібрали пояснення і відпустили їх. Слідчі вивчать усі зібрані матеріали і нададуть правову кваліфікацію цій події. Хочу наголосити: поліція не допустить вчинення хуліганських або будь-який протиправних дій у центрі столиці. Тому вирішувати питання щодо функціонування закладу громадського харчування у будинку профспілок слід у правовому полі”, — зазначив керівник столичної поліції.

Як повідомляв УНН, у Києві в Будинку профспілок почав роботу ресторан швидкого харчування мережі KFC, що викликало обурення громадян та протести біля закладу, оскільки будинок майже повністю згорів під час подій 18–20 лютого 2014 року.

Після того, як ультраправі активісти запалили піротехніку та розписали стіни біля кафе, поліція почала затримувати людей.

Згодом затриманих біля Будинку профспілок відпустили. За даними поліції, затримані були шестеро людей.

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