Поліція розповіла деталі інциденту біля Будинку профспілок у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У результаті інциденту біля Будинку профспілок у Києві були затримані шестеро людей, наразі поліція вирішує питання щодо правової оцінки інциденту. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
“Вчора о 22:07 у чергову частину надійшло повідомлення про те, що невідомі запалили димову шашку, зробили написи на фасаді будинку пофспілок, де розміщений заклад харчування, та принесли шини”, — розповіли у поліції.
У результаті інциденту до управління поліції доставили шестеро осіб. Після встановлення їхніх анкетних даних та надання пояснень усіх відпустили.
Наразі вирішується питання щодо надання правової оцінки цій події.
Як повідомляв УНН, у Києві в Будинку профспілок почав роботу ресторан швидкого харчування мережі KFC, що викликало обурення громадян та протести біля закладу, оскільки будинок майже повністю згорів під час подій 18–20 лютого 2014 року.
Після того, як ультраправі активісти запалили піротехніку та розписали стіни біля кафе, поліція почала затримувати людей.
Згодом затриманих біля Будинку профспілок відпустили.