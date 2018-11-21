У Києві біля Будинку профспілок ультраправі активісти протестували проти відкриття кафе, є затримані
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. У Києві біля Будинку профспілок члени праворадикальної організації С14 влаштували акцію протесту проти відкриття кафе, є затримані. Про це інформує УНН із посиланням на Facebook-сторіку праворадикальної громадської організації.
“Активістів С14 затримала поліція на Майдані. В річницю революції виникли написи на забігайлівці КFC яка надумалась розміститись у профспілках де гинули люди”, — ідеться у повідомленні.
Очільник С14 Євген Карась на своїй сторіці у Facebook опублікував відеозапис затримання активістів зазначивши, що їх відвезли у Шевченківське районне управління ГУМВС України м. Києва (Герцена, 9).
Як повідомляв УНН, правоохоронці Київської області затримали п’ятьох підозрюваних у скоєнні замаху на вбивство керівника громадської організації С14 Сергія Мазура — виконавців та замовника.
Нагадаємо, 10 жовтня у Борисполі Київської області у вікно квартири координатора ультраправої організації С14 Сергія Мазура невідомі кинули вибуховий пристрій.