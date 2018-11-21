Возле Дома профсоюзов в Киеве ультраправые активисты С14 протестовали против открытия кафе, есть задержанные

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 91513 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104812 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140065 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137550 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132858 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126663 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165338 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117964 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141545 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145354 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Возле Дома профсоюзов в Киеве ультраправые активисты С14 протестовали против открытия кафе, есть задержанные

Возле Дома профсоюзов в Киеве ультраправые активисты С14 протестовали против открытия кафе, есть задержанные

Киев  •  УНН

 • 10803 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Киеве возле Дома профсоюзов члены праворадикальной организации С14 устроили акцию протеста против открытия кафе, есть задержанные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-Сторико праворадикальной общественной организации.

"Активистов С14 задержала полиция на Майдане. В годовщину революции возникли надписи на забегаловке КFC которая вздумала разместиться в профсоюзах где гибли люди", - говорится в сообщении.

Глава С14 Евгений Карась на своей сторици в Facebook опубликовал видеозапись задержания активистов отметив, что их увезли в Шевченковское районное управление ГУМВД Украины г. Киев (Герцена, 9).

Как сообщал УНН, правоохранители Киевской области задержали пятерых подозреваемых в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура - исполнителей и заказчика.

Напомним, 10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора ультраправой организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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