Возле Дома профсоюзов в Киеве ультраправые активисты С14 протестовали против открытия кафе, есть задержанные
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В Киеве возле Дома профсоюзов члены праворадикальной организации С14 устроили акцию протеста против открытия кафе, есть задержанные. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Facebook-Сторико праворадикальной общественной организации.
"Активистов С14 задержала полиция на Майдане. В годовщину революции возникли надписи на забегаловке КFC которая вздумала разместиться в профсоюзах где гибли люди", - говорится в сообщении.
Глава С14 Евгений Карась на своей сторици в Facebook опубликовал видеозапись задержания активистов отметив, что их увезли в Шевченковское районное управление ГУМВД Украины г. Киев (Герцена, 9).
Как сообщал УНН, правоохранители Киевской области задержали пятерых подозреваемых в совершении покушения на убийство руководителя общественной организации С14 Сергея Мазура - исполнителей и заказчика.
Напомним, 10 октября в Борисполе Киевской области в окно квартиры координатора ультраправой организации С14 Сергея Мазура неизвестные бросили взрывное устройство.