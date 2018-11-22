Полиция рассказала детали инцидента возле Дома профсоюзов в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. В результате инцидента возле Дома профсоюзов в Киеве были задержаны шесть человек, в настоящее время полиция решает вопрос о правовой оценке инцидента. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"Вчера в 22:07 в дежурную часть поступило сообщение о том, что неизвестные зажгли дымовую шашку, сделали надписи на фасаде Дома пофсоюзов, где расположен общепит, и принесли шины", - рассказали в полиции.
В результате инцидента в управление полиции доставили шесть человек. После установления их личных данных и предоставления объяснений всех отпустили.
Сейчас решается вопрос о предоставлении правовой оценки этому событию.
Как сообщал УНН, в Киеве в Доме профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты возле заведения, поскольку дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года.
После того, как ультраправые активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле кафе, полиция начала задерживать людей.
Впоследствии задержанных возле Дома профсоюзов отпустили.