Затриманих біля Будинку профспілок ультраправих активістів відпустили
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Ультраправих активістів, затриманих під час акції протесту проти появи кафе фаст-фуду у Будинку профспілок у Києві, відпустили. Про це повідомив координатор праворадикальної організації С14 Сергій Мазур на своїй сторінці у Facebook, інформує УНН.
“Всі вільні! Дякуємо всім за підтримку”, — написав він.
Як раніше інформував УНН, у Києві в Будинку профспілок почав роботу ресторан швидкого харчування мережі KFC, що викликало обурення громадян та протести біля закладу, оскільки будинок майже повністю згорів під час подій 18–20 лютого 2014 року.
Після того, як ультраправі активісти запалили піротехніку та розписали стіни біля кафе, поліція почала затримувати людей.