Задержанных возле Дома профсоюзов ультраправых активистов отпустили
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Ультраправых активистов, задержанных во время акции протеста против появления кафе фаст-фуда в Доме профсоюзов в Киеве, отпустили. Об этом сообщил координатор праворадикальной организации С14 Сергей Мазур на своей странице в Facebook, передает УНН.
“Все свободны! Спасибо всем за поддержку”, — написал он.
Как ранее информировал УНН, в Киеве в Доме профсоюзов начал работу ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты у заведения, поскольку дом почти полностью сгорел во время событий 18-20 февраля 2014 года.
После того, как ультраправые активисты зажгли пиротехнику и расписали стены возле кафе, полиция начала задерживать людей.