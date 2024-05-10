Полиция призывает граждан ограничить время пребывания на кладбищах в поминальные дни

Национальная полиция призывает граждан быть особенно осторожными и ограничить время пребывания на кладбищах, особенно во время воздушных тревог. Важно не игнорировать сигналы тревоги и как можно быстрее направляться в укрытия для обеспечения собственной безопасности. Об этом рассказала в эфире телемарафона заместитель начальника департамента коммуникации Национальной полиции Украины Юлия Гирдвилис, передает УНН.

Правоохранители в составе более 12 тысяч будут обеспечивать правопорядок в поминальные дни. По информации главных управлений Национальной полиции в регионах, такие поминальные мероприятия пройдут на более 9 тысяч кладбищах. Поэтому мы хотим обратиться к гражданам, осторожными быть, ограничить время пребывания на кладбищах - говорит Гирдвилис.

Она предостерегла, чтобы граждане, проживающие в прифронтовых регионах, избегали в эти дни посещения кладбищ, потому что это тоже напрямую связано с их безопасностью

"Обращаемся также неукоснительно соблюдать сигналы воздушной тревоги, не игнорировать, как можно быстрее направляться в укрытия", - отметила Гирдвилис.

Напомним

Более 12 000 правоохранителей будут обеспечивать общественную безопасность и общественный порядок на более 9 000 кладбищах во время поминальных дней в Украине, с некоторыми ограничениями из-за минной опасности в отдельных регионах.