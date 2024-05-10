Поліція закликає громадян обмежити час перебування на кладовищах у поминальні дні
Київ • УНН
Поліція закликає громадян обмежити час перебування на кладовищах у поминальні дні, дбати про безпеку, слідкувати за повідомленнями про повітряну тривогу та негайно слідувати в укриття.
Національна поліція закликає громадян бути особливо обережними і обмежити час перебування на кладовищах, особливо під час повітряних тривог. Важливо не ігнорувати сигнали тривоги і якнайшвидше прямувати до укриттів для забезпечення власної безпеки. Про це розповіла в ефірі телемарафону заступниця начальника департаменту комунікації Національної поліції України Юлія Гірдвіліс, передає УНН.
Правоохоронці у складі понад 12 тисяч забезпечуватимуть правопорядок у поминальні дні. За інформацією головних управлінь Національної поліції у регіонах, такі поминальні заходи пройдуть на понад 9 тисяч кладовищах. Тому ми хочемо звернутися до громадян, обережними бути, обмежити час перебування на кладовищах
Вона застерегла, щоб громадяни, які проживають у прифронтових регіонах, уникали у ці дні відвідування кладовищ, бо це теж безпосередньо пов'язано із їх безпекою
"Звертаємось також неухильно дотримуватися сигналів повітряної тривоги, не ігнорувати, якнайшвидше прямувати до укриттів" - наголосила Гірдвіліс.
Нагадаємо
Понад 12 000 правоохоронців забезпечуватимуть громадську безпеку та громадський порядок на понад 9 000 кладовищах під час поминальних днів в Україні, з деякими обмеженнями через мінну небезпеку в окремих регіонах.