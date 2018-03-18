Полиция сообщает о двух десятках активистов под консульством РФ в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Около 20 активистов находятся под зданием Генерального консульства Ф в Харькове. Ситуация спокойная. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение МВД Украины.
"Харьков: ситуация у консульства страны-агрессора спокойная и контролируемая. Собираются участники акций, пока их около 20", - сообщили в МВД.
В МВД не уточнили, кого именно представляют активисты.
В то же время на фото видно символику ВО "Свобода" и "Правого сектора".
Напомним, сегодня, 18 марта, проходят выборы президента РФ. Ранее Министерство внутренних дел Украины сообщило, что на территории нашего государства в день проведения выборов, во избежание провокаций, диппредставительства РФ будут взяты под усиленную охрану, а также допускаться в них будут только те, у кого имеется дипломатический паспорт.
Как сообщал УНН, утром 18 марта поступило сообщение о заминировании консульства России в Одессе.
#Харків: ситуація біля консульства країни-агресора спокійна та контрольована. Збираються учасники акцій, наразі їх близько 20. #новини #МВС #поліція pic.twitter.com/AwOluO5EJE— МВС України (@MVS_UA) 18 березня 2018 р.