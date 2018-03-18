Поліція повідомляє про два десятки активістів під консульством РФ у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. Близько 20 активістів перебувають під будівлею Генерального консульства Ф у Харкові. Ситуація спокійна. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення МВС України.
"Харків: ситуація біля консульства країни-агресора спокійна та контрольована. Збираються учасники акцій, наразі їх близько 20“,- повідомили у МВС.
У МВС не уточнили, кого саме представляють активісти.
Водночас на фото видно символіку ВО “Свобода” та "Правого сектора"
Нагадаємо, сьогодні, 18 березня, відбувається вибори президента РФ. Раніше Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що на території нашої держави в день проведення виборів, з метою уникнення провокацій, дипустанови РФ будуть взяті під посилену охорону, а також доступ у них матимуть тільки ті в кого наявний дипломатичний паспорт.
Як повідомляв УНН, вранці 18 березня надійшло повідомлення про замінування консульства Росії в Одесі.