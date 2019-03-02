Полиция сообщила детали взрыва газового баллона в Харькове

Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода. В результате взрыва погиб 54-летний работник организации.

Правоохранители также сообщили, что: “Информация внесена в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. Обстоятельства происшествия устанавливаются”.

Как сообщал УНН, на улице Радиотехнической в Харькове, примерно в 15:05, произошел взрыв газового баллона на автомобиле “ГАЗ”, который принадлежит коммунальному хозяйству.