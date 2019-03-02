Через вибух газового балону в автомобілі загинув чоловік
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові внаслідок вибуху газового балону загинув робітник. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
Уточнюється, що подія сталася сьогодні, 2 березня, о 15:05.
На вулиці Радіотехнічній у Новобаварському районі міста стався вибух газового балона на автомобілі "ГАЗ", який належить комунальному господарству.
"Встановлено, що працівники служби проводили ремонтні роботи водопроводу. В результаті вибуху загинув робітник організації", - йдеться у повідомленні.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Новобаварського відділу поліції. Обставини події з'ясовуються.
Нагадаємо, у Києві стався вибух автомобіля Audi. Внаслідок події постраждав водій.