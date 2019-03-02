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Через вибух газового балону в автомобілі загинув чоловік

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 березня. УНН. У Харкові внаслідок вибуху газового балону загинув робітник. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області, передає УНН.

Уточнюється, що подія сталася сьогодні, 2 березня, о 15:05.

На вулиці Радіотехнічній у Новобаварському районі міста стався вибух газового балона на автомобілі "ГАЗ", який належить комунальному господарству.

"Встановлено, що працівники служби проводили ремонтні роботи водопроводу. В результаті вибуху загинув робітник організації", - йдеться у повідомленні.

Інформація внесена до Журналу єдиного обліку Новобаварського відділу поліції. Обставини події з'ясовуються.

Нагадаємо, у Києві стався вибух автомобіля Audi. Внаслідок події постраждав водій.

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