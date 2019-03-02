Из-за взрыва газового баллона в автомобиле погиб человек
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В Харькове в результате взрыва газового баллона погиб рабочий. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Харьковской области, передает УНН.
Уточняется, что это произошло сегодня, 2 марта, в 15:05.
На улице Радиотехнической в Новобаварском районе города произошел взрыв газового баллона на автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству.
"Установлено, что работники службы проводили ремонтные работы водопровода. В результате взрыва погиб рабочий организации", - говорится в сообщении.
Информация внесена в Журнал единого учета Новобаварского отдела полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, в Киеве произошел взрыв автомобиля Audi. В результате происшествия пострадал водитель.