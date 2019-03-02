Поліція повідомила деталі вибуху газового балону у Харкові

Встановлено, що працівники служби проводили ремонтні роботи водопроводу. В результаті вибуху загинув 54-річний працівник організації.

Правоохоронці також повідомили, що: “Інформація внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на строк до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років. Обставини події встановлюються”.

Як повідомляв УНН, на вулиці Радіотехнічній у Харкові, приблизно о 15:05, стався вибух газового балона на автомобілі “ГАЗ”, який належить комунальному господарству.