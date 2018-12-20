Полиция усилит охрану церквей на время праздников
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Полиция начинает подготовку к обеспечению правопорядка во время новогодних и рождественских праздников. В частности речь идет об охране храмов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление заместителя председателя Национальной полиции Александр Фацевич.
"Сейчас уже начинаются праздничные дни, поэтому особое внимание полиции должна быть сосредоточена на местах празднования и отдыха граждан. Наша главная задача - это соблюдение правопорядка без исключения", - заявил заместитель председателя Нацполиции.
По его словам, необходимо, чтобы полиция находилась вблизи храмов, церквей и мест, где проходят религиозные мероприятия.
Напомним, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано Автокефальную поместную православную церковь Украины и утвержден устав новой церкви.
Объединительный собор избрал предстоятелей единой поместной УПЦ митрополита Переяславского и Белоцерковского Епифания.
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Филарет, возглавлявший УПЦ КП, останется духовным лидером украинской церкви.