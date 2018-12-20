Поліція посилить охорону церков на час свят
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Поліція розпочинає підготовку до забезпечення правопорядку під час новорічних та різдвяних свят. Зокрема йдеться про охорону храмів. Про це повідомляє УНН із посиланням на заяву заступника голови Національної поліції Олександр Фацевич.
“Зараз вже розпочинаються святкові дні, тому особлива увага поліції повинна бути зосереджена на місцях святкування та відпочинку громадян. Наше головне завдання — це дотримання правопорядку без виключення”, — заявив заступник голови Нацполіції.
За його словами, необхідно забезпечити, щоб поліція перебувала поблизу храмів, церков та місць, де проходять релігійні заходи.
Нагадаємо, результатами Об’єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено Автокефальну Помісну Православну Церкву України та затверджено статут нової церкви.
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