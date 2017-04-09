Полиция усилит охрану в Киеве из-за полумарафона

"На охрану правопорядка будет задействовано более 140 работников структурных подразделений органов внутренних дел. 9 апреля 2017 правоохранители усилят меры безопасности для недопущения нарушений общественного порядка во время проведения 7-го Киевского международного полумарафона возле Контрактовой площади", - говорится в сообщении.

Напомним, три моста и низкую улиц Киева перекрыли из-за полумарафон .