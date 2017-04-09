Поліція посилить охорону в Києві через напівмарафон
Київ • УНН
КИЇВ. 9 квітня. УНН. Поліція Києва посилить заходи безпеки задля недопущення порушень громадського порядку під час проведення 7-го Київського міжнародного напівмарафону біля Контрактової площі, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
"На охорону правопорядку буде задіяно понад 140 працівників структурних підрозділів органів внутрішніх справ. 9 квітня 2017 року правоохоронці посилять заходи безпеки задля недопущення порушень громадського порядку під час проведення 7-го Київського міжнародного напівмарафону біля Контрактової площі", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, три мости та низьку вулиць Києва перекрили через півмарафон.