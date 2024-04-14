Полиция показала последствия падения обломков ракеты на Днепропетровщине

В полиции показали последствия падения обломков ракеты на город Днепр и Днепровский район. Из-за вражеской атаки по Днепру и району пострадали люди: полиция работает на месте и документирует последствия военных преступлений РФ. Среди пострадавших - несовершеннолетний ребенок. Повреждения получили десятки частных домов мирных жителей и транспорт. Об этом сообщили в пресс-службе полиции, передает УНН.

Детали

Отмечается, что 14 апреля около 18.00 россияне атаковали город Днепр и Днепровский район. Обломки вражеской ракеты повредили дома людей. В Любимовской громаде взрывной волной поврежден автомобиль, который ехал по дороге - травмированы люди.

Полицейские, спасатели и все профильные службы работают на местах падения обломков, фиксируют нарушение законов и обычаев войны со стороны военных российской федерации.

Окончательные последствия атаки пока устанавливаются следственно-оперативными группами, правоохранители фиксируют и документируют повреждения.

Совершенные военными рф преступления тщательно документируются в рамках ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

Атака на Днепр: количество пострадавших увеличилось до 12 человек