Полиция начала расследование по факту нападения на судью в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. По факту нападения на судью в Полтаве открыли уголовное производство. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Полтавской области, предает УНН.
На месте происшествия полиция обнаружила велосипеды, на которых, по свидетельствам пострадавших, передвигались нападавшие.
“Правоохранители работают над всеми возможными версиями. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к данному правонарушению. Назначен ряд экспертиз”, — сообщили в полиции.
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Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.
Напомним, 22 ноября в Полтаве неизвестные избили судью местного суда Ларису Гольник.