Полиция начала расследование по факту нападения на судью в Полтаве

На месте происшествия полиция обнаружила велосипеды, на которых, по свидетельствам пострадавших, передвигались нападавшие.

“Правоохранители работают над всеми возможными версиями. Принимаются меры по установлению лиц, причастных к данному правонарушению. Назначен ряд экспертиз”, — сообщили в полиции.

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Открыто уголовное производство по ч.4 ст.296 Уголовного кодекса Украины, то есть хулиганство с применением оружия или другого предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Напомним, 22 ноября в Полтаве неизвестные избили судью местного суда Ларису Гольник.