Поліція почала розслідування за фактом нападу на суддю у Полтаві

На місці події поліція виявила велосипеди, на яких, за свідченнями потерпілих, пересувалися нападники.

“Правоохоронці наразі працюють над усіма можливими версіями. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до даного правопорушення. Призначено ряд експертиз”, — повідомили в поліції.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У ГПУ обіцяють найближчим часом передати до суду справу про напад на Т.Чорновол

Відкрито кримінальне провадження за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України, тобто хуліганство із застосуванням зброї чи іншого предмета, спеціально пристосованого або заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень.

Нагадаємо, 22 листопада в Полтаві невідомі побили суддю місцевого суду Ларису Гольник.