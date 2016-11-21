Полиция проверяет информацию о заминировании госучреждения в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Киеве правоохранители проверяют информацию о заминировании государственного учреждения в Печерском районе столицы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Сегодня в 10:50 в полицию поступило сообщение анонима о заминировании государственного учреждения в Печерском районе столицы. По адресу вызова - на улицу Московскую, выехали представители структурных подразделений полиции, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.
В настоящее время проводится осмотр "заминированного" объекта и прилегающей к нему территории.
Материалы по данному факту внесли в журнал единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях Печерского управления столичной полиции. Правоохранители проводят мероприятия по установлению лица, сообщившего о заминировании.
Напомним, ВАСУ эвакуировали из-за угрозы взрыва.