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Поліція перевіряє інформацію про замінування держустанови у Києві

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. У Києві правоохоронці перевіряють інформацію про замінування державної установи у Печерському районі столиці. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Поліція перевіряє інформацію про замінування держустанови у Києві

Сьогодні о 10:50 до поліції надійшло повідомленні від аноніма про замінування державної установи у Печерському районі столиці. На адресу виклику — на вулицю Московську, виїхали представники структурних підрозділів поліції, спеціалісти вибухотехнічних служб, кінологи та рятувальники.

На даний час проводиться огляд “замінованого” об’єкту та прилеглої до нього території.

Матеріали за цим фактом внесені до Журналу єдиного обліку заяв та повідомлень про кримінальні правопорушення Печерського управління столичної поліції. Правоохоронці проводять заходи щодо встановлення особи, яка повідомила про замінування.

Нагадаємо, ВАСУ евакуювали через загрозу вибуху.

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