Полиция проверила информацию о заминировании дома, где предположительно проходил обыск у сына Авакова
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Харькове полиция проверила информацию о заминировании дома на улице Мироносицкой, 22, где предположительно проходил обыск у сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра. Никаких взрывчатых веществ в здании не обнаружили, передает УНН со ссылкой на пресс-службу полиции в Харьковской области.
“Полиция Харькова проверила информацию о минировании здания в центре города. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Экспертами осмотрено территорию общей площадью около 2300 кв метров, эвакуировано более 70 жителей”, — говорится в сообщении.
В результате инцидента было перекрыто движение на перекрестке улиц Свободы и Мироносицкой.
Также указано, что факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.
Как сообщили в полиции, в настоящее время устанавливается лицо, сделавшее ложное сообщение о заминировании.
Как сообщал УНН, в Харькове “заминировали” здание , где НАБУ проводит следственные действия.