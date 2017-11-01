Полиция проверила информацию о заминировании дома, где предположительно проходил обыск у сына Авакова

“Полиция Харькова проверила информацию о минировании здания в центре города. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено. Экспертами осмотрено территорию общей площадью около 2300 кв метров, эвакуировано более 70 жителей”, — говорится в сообщении.

В результате инцидента было перекрыто движение на перекрестке улиц Свободы и Мироносицкой.

Также указано, что факт происшествия внесен в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщили в полиции, в настоящее время устанавливается лицо, сделавшее ложное сообщение о заминировании.

Как сообщал УНН, в Харькове “заминировали” здание , где НАБУ проводит следственные действия.