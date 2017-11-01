Поліція перевірила інформацію щодо замінування будинку, де ймовірно проходив обшук у сина Авакова
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Харкові поліція перевірила інформацію щодо замінування будинку на вулиці Мироносицькій, 22, де ймовірно проходив обшук у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Александра. Жодних вибухових речовин у будівлі не виявили, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції у Харківській області.
"Поліція Харкова перевірила інформацію щодо замінування будинку у центрі міста. Жодних вибухових речовин не виявлено. Експертами оглянуто територію загальною площею близько 2300 кв метрів, евакуйовано більше 70 мешканців", - йдеться в повідомленні.
Внаслідок інциденту було перекрито рух на перехресті вулиць Свободи та Мироносицької.
Також зазначено, що факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.
Як повідомили у поліції, наразі встановлюється особа, яка зробила хибне повідомлення про замінування.
Як повідомляв УНН, у Харкові "замінували" будівлю, де НАБУ проводить слідчі дії.