Поліція перевірила інформацію щодо замінування будинку, де ймовірно проходив обшук у сина Авакова

"Поліція Харкова перевірила інформацію щодо замінування будинку у центрі міста. Жодних вибухових речовин не виявлено. Експертами оглянуто територію загальною площею близько 2300 кв метрів, евакуйовано більше 70 мешканців", - йдеться в повідомленні.

Внаслідок інциденту було перекрито рух на перехресті вулиць Свободи та Мироносицької.

Також зазначено, що факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Як повідомили у поліції, наразі встановлюється особа, яка зробила хибне повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНН, у Харкові "замінували" будівлю, де НАБУ проводить слідчі дії.