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Поліція перевірила інформацію щодо замінування будинку, де ймовірно проходив обшук у сина Авакова

Поліція перевірила інформацію щодо замінування будинку, де ймовірно проходив обшук у сина Авакова

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Харкові поліція перевірила інформацію щодо замінування будинку на вулиці Мироносицькій, 22, де ймовірно проходив обшук у сина міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Александра. Жодних вибухових речовин у будівлі не виявили, передає УНН з посиланням на прес-службу поліції у Харківській області. 

"Поліція Харкова перевірила інформацію щодо замінування будинку у центрі міста. Жодних вибухових речовин не виявлено. Експертами оглянуто територію загальною площею близько 2300 кв метрів, евакуйовано більше 70 мешканців", - йдеться в повідомленні. 

Внаслідок інциденту було перекрито рух на перехресті вулиць Свободи та Мироносицької.

Також зазначено, що факт події внесений до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Як повідомили у поліції, наразі встановлюється особа, яка зробила хибне повідомлення про замінування.

Як повідомляв УНН, у Харкові "замінували" будівлю, де НАБУ проводить слідчі дії. 

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