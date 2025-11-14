Полиция Парижа подстрелила мужчину с ножом на вокзале Монпарнас, ранен прохожий – Reuters
Киев • УНН
Французская полиция открыла огонь по 34-летнему мужчине, который угрожал ножом на железнодорожном вокзале Монпарнас в Париже, ранив его в ногу. Один из выстрелов полиции также ранил прохожего в ногу.
Французская полиция в пятницу открыла огонь по 34-летнему мужчине, который угрожал ножом на железнодорожном вокзале Монпарнас в центре Парижа. Инцидент произошел в рамках расследования дела о домашнем насилии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Подробности
Как сообщила городская прокуратура, полицейский попал в ногу мужчине, после чего он сам себе порезал горло.
Ему быстро оказали помощь службы скорой помощи
Один из выстрелов полиции ранил прохожего. По данным правоохранителей, мужчина находится в больнице с травмами.
По словам очевидцев, инцидент вызвал панику среди пассажиров, путешествовавших в выходные, всего через день после 10-й годовщины джихадистских нападений в Париже в 2015 году.
Воспоминание о нападениях 13 ноября (2015 года) до сих пор живо. Я подумала: "Вот и снова". Вдруг я почувствовала настоящий страх
