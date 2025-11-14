$42.060.03
48.880.23
ukenru
16:09 • 5462 просмотра
Полиция Парижа подстрелила мужчину с ножом на вокзале Монпарнас, ранен прохожий – Reuters

Киев • УНН

 • 576 просмотра

Французская полиция открыла огонь по 34-летнему мужчине, который угрожал ножом на железнодорожном вокзале Монпарнас в Париже, ранив его в ногу. Один из выстрелов полиции также ранил прохожего в ногу.

Полиция Парижа подстрелила мужчину с ножом на вокзале Монпарнас, ранен прохожий – Reuters

Французская полиция в пятницу открыла огонь по 34-летнему мужчине, который угрожал ножом на железнодорожном вокзале Монпарнас в центре Парижа. Инцидент произошел в рамках расследования дела о домашнем насилии. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Подробности

Как сообщила городская прокуратура, полицейский попал в ногу мужчине, после чего он сам себе порезал горло. 

Ему быстро оказали помощь службы скорой помощи

– говорится в заявлении полицейских.

Один из выстрелов полиции ранил прохожего. По данным правоохранителей, мужчина находится в больнице с травмами.

По словам очевидцев, инцидент вызвал панику среди пассажиров, путешествовавших в выходные, всего через день после 10-й годовщины джихадистских нападений в Париже в 2015 году. 

Воспоминание о нападениях 13 ноября (2015 года) до сих пор живо. Я подумала: "Вот и снова". Вдруг я почувствовала настоящий страх

– сказала Эльвира Вайс. 

Полиция эвакуировала вокзал Монпарнас в Париже: идет спецоперация – Reuters14.11.25, 16:23 • 1910 просмотров

Степан Гафтко

Криминал и ЧПНовости Мира
Столкновения
Reuters
Париж