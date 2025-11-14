Поліція Парижа підстрелила чоловіка з ножем на вокзалі Монпарнас, поранено перехожого – Reuters

$42.060.03
48.880.23
ukenru
14 листопада, 18:09 • 15249 перегляди
Раді пропонують розширити підстави для заборони виїзду з України: кого торкнеться
14 листопада, 16:09 • 27251 перегляди
15 листопада графіки в Україні діятимуть протягом доби: скільки черг вимикатимуть
Ексклюзив
14 листопада, 15:39 • 24593 перегляди
Проходження опалювального сезону: як зменшити рахунки за комунальні послуги взимку
14 листопада, 15:03 • 23128 перегляди
Серія ударів по об’єктах рф: Генштаб підтвердив ураження у новоросійську, саратовській області та районі енгельса
14 листопада, 14:48 • 20711 перегляди
Українки зможуть отримати 50 000 гривень: Зеленський підписав закон про виплати при народженні дитини
14 листопада, 13:30 • 16122 перегляди
Зеленський вивів Галущенка та Гринчук зі складу РНБО
14 листопада, 13:27 • 38844 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31586 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53252 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
14 листопада, 07:50 • 31087 перегляди
В Україні зафіксовано 161 тисячу справ про СЗЧ за 10 місяців, що в 4 рази більше, ніж торік Photo
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Шукав "легкі заробітки": на Сумщині викрили молодика, який палив військові авто 14 листопада, 16:30 • 2644 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12177 перегляди
Апеляція залишила під вартою заступницю гендиректора філії Енергоатому, яку викрили на систематичному хабарництві14 листопада, 16:55 • 4976 перегляди
Єпископи США засудили імміграційну політику Трампа, закликавши до "реформи"14 листопада, 17:31 • 4348 перегляди
У США зафіксували першу смерть від алергії на м’ясо після укусу кліща14 листопада, 19:09 • 2746 перегляди
Публікації
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38844 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 31586 перегляди
Тарілка збалансованого харчування: як виглядає збалансований раціонPhoto14 листопада, 12:13 • 28841 перегляди
Як пішоходам і водіям діяти в темряві на дорогах під час відключень світла: Олексій Білошицький дав порадиPhotoVideo
Ексклюзив
14 листопада, 09:52 • 53252 перегляди
Оформлення інвалідності в Україні: чи стала нова система краще Photo
Ексклюзив
13 листопада, 14:40 • 282109 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Кіріакос Міцотакіс
Олександр Сирський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Білий дім
Велика Британія
Китай
Реклама
УНН Lite
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 12205 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 38844 перегляди
Чоловіка, який напав на Аріану Гранде в Сінгапурі, звинуватили у суді14 листопада, 13:14 • 17519 перегляди
Біллі Айліш звинуватила Ілона Маска у накопиченні багатства замість порятунку світу14 листопада, 09:46 • 34184 перегляди
Bad Bunny отримав головний приз на Latin Grammy 2025 за альбом "Debí Tirar Más Fotos"14 листопада, 08:54 • 30043 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Опалення
Шахед-136
Золото

Поліція Парижа підстрелила чоловіка з ножем на вокзалі Монпарнас, поранено перехожого – Reuters

Київ • УНН

 • 2360 перегляди

Французька поліція відкрила вогонь по 34-річному чоловіку, який погрожував ножем на залізничному вокзалі Монпарнас у Парижі, поранивши його в ногу. Один із пострілів поліції також поранив перехожого в ногу.

Поліція Парижа підстрелила чоловіка з ножем на вокзалі Монпарнас, поранено перехожого – Reuters

Французька поліція у п’ятницю відкрила вогонь по 34-річному чоловіку, який погрожував ножем на залізничному вокзалі Монпарнас у центрі Парижа. Інцидент стався в рамках розслідування справи про домашнє насильство. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Як повідомила міська прокуратура, поліцейський поцілив у ногу чоловіку, після чого він сам собі порізав горло. 

Йому швидко надали допомогу служби швидкої допомоги

– йдеться у заяві поліцейських.

Один із пострілів поліції поранив перехожого. За даними правоохоронців, чоловік перебуває в лікарні з травмами.

За словами очевидців, інцидент викликав паніку серед пасажирів, які подорожували вихідними, лише за день після 10-ї річниці джихадистських нападів у Парижі 2015 року. 

Спогад про напади 13 листопада (2015 року) досі є. Я подумала: "Ось і знову". Раптом я відчула справжній страж

– сказала Ельвір Вайсс. 

Поліція евакуювала вокзал Монпарнас у Парижі: триває спецоперація – Reuters14.11.25, 16:23 • 2496 переглядiв

Степан Гафтко

Кримінал та НПНовини Світу
Сутички
Reuters
Париж