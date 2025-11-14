Поліція Парижа підстрелила чоловіка з ножем на вокзалі Монпарнас, поранено перехожого – Reuters
Київ • УНН
Французька поліція відкрила вогонь по 34-річному чоловіку, який погрожував ножем на залізничному вокзалі Монпарнас у Парижі, поранивши його в ногу. Один із пострілів поліції також поранив перехожого в ногу.
Французька поліція у п’ятницю відкрила вогонь по 34-річному чоловіку, який погрожував ножем на залізничному вокзалі Монпарнас у центрі Парижа. Інцидент стався в рамках розслідування справи про домашнє насильство. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Як повідомила міська прокуратура, поліцейський поцілив у ногу чоловіку, після чого він сам собі порізав горло.
Йому швидко надали допомогу служби швидкої допомоги
Один із пострілів поліції поранив перехожого. За даними правоохоронців, чоловік перебуває в лікарні з травмами.
За словами очевидців, інцидент викликав паніку серед пасажирів, які подорожували вихідними, лише за день після 10-ї річниці джихадистських нападів у Парижі 2015 року.
Спогад про напади 13 листопада (2015 року) досі є. Я подумала: "Ось і знову". Раптом я відчула справжній страж
