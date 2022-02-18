Полиция Оттавы начала арестовывать протестующих, чтобы положить конец блокаде
Киев • УНН
КИЕВ. 18 февраля. УНН. Канадская полиция в пятницу начала арестовывать протестующих в рамках операции по прекращению трехнедельной блокады Оттавы сотнями водителей грузовиков, которая нанесла ущерб столице и заставила премьер-министра Джастина Трюдо взять на себя чрезвычайные полномочия. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.
Детали
Полиция произвела по меньшей мере восемь арестов без применения силы. Офицеры задержали двух лидеров протеста поздно вечером в четверг.
"Некоторые протестующие сдаются и их арестовывают. Мы просим протестующих сохранять мир и законность", — говорится в сообщении полиции Оттавы.
В полиции говорят, что операция продлится несколько дней.
Полиция оцепила центр города, установив 100 контрольно-пропускных пунктов, чтобы предотвратить присоединение людей к демонстрации на Парламентском холме.
Многие протестующие на Парламентском холме заявили, что не уйдут, пока их требования не будут выполнены.
"Отмените мандаты, дайте нам наши права, и с этим покончено", - заявил один из активистов.
В Оттаве за ночь выпало более 20 см снега, а температура с холодным ветром колебалась около -23 по Цельсию.
Контекст
Водители, к которым примкнули тысячи демонстрантов и около 400 автомобилей, превратили улицы вокруг парламента Оттавы на зону вечеринок с момента их первого прибытия 28 января, что стало одним из самых серьезных кризисов, обрушившихся на Трюдо с того времени, как он пришел к власти в 2015 году.
Сначала протестующие хотели отменить трансграничную вакцинацию от COVID-19 для водителей грузовиков, но блокада постепенно превратилась в антиправительственную демонстрацию и демонстрацию против Трюдо.
Протестующие заблокировали несколько наземных переходов с Соединенными Штатами, в том числе самый загруженный, Амбассадорский мост, соединяющийся с Детройтом, на шесть дней, что нанесло ущерб экономике обеих стран.