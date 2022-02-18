Полиция Оттавы начала арестовывать протестующих, чтобы положить конец блокаде

КИЕВ. 18 февраля. УНН. Канадская полиция в пятницу начала арестовывать протестующих в рамках операции по прекращению трехнедельной блокады Оттавы сотнями водителей грузовиков, которая нанесла ущерб столице и заставила премьер-министра Джастина Трюдо взять на себя чрезвычайные полномочия. Об этом УНН пишет со ссылкой на Reuters.