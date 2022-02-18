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Поліція Оттави почала заарештовувати протестувальників, щоб покласти край блокаді

Поліція Оттави почала заарештовувати протестувальників, щоб покласти край блокаді

Київ • УНН

 • 20772 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Канадська поліція у п'ятницю почала заарештовувати протестувальників у рамках операції з припинення тритижневої блокади Оттави сотнями водіїв вантажівок, яка завдала шкоди столиці та змусила прем'єр-міністра Джастіна Трюдо взяти на себе надзвичайні повноваження. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.

Деталі

Поліція зробила щонайменше вісім арештів без застосування сили. Офіцери затримали двох лідерів протесту пізно увечері у четвер.

"Деякі протестувальники здаються та їх заарештовують. Ми просимо протестувальників зберігати мир та законність", — йдеться у повідомленні поліції Оттави.

У поліції кажуть, що операція триватиме кілька днів.

Поліція оточила центр міста, встановивши 100 контрольно-пропускних пунктів, щоб запобігти приєднанню людей до демонстрації на Парламентському пагорбі.

Багато протестувальників на Парламентському пагорбі заявили, що не підуть, поки їхні вимоги не будуть виконані.
"Скасуйте мандати, дайте нам наші права, і з цим покінчено", - заявив один із активістів.

В Оттаві за ніч випало понад 20 см снігу, а температура з холодним вітром коливалася близько -23 за Цельсієм.

Контекст

Водії, до яких приєдналися тисячі демонстрантів та близько 400 автомобілів, перетворили вулиці навколо парламенту Оттави на зону вечірок з моменту їхнього першого прибуття 28 січня, що стало однією з найсерйозніших криз, що обрушилися на Трюдо з того часу, як він прийшов до влади у 2015 році.

Спочатку протестувальники хотіли скасувати транскордонну вакцинацію від COVID-19 для водіїв вантажівок, але блокада поступово перетворилася на антиурядову демонстрацію та демонстрацію проти Трюдо.

Протестувальники заблокували кілька наземних переходів зі Сполученими Штатами, зокрема найзавантаженіший, Амбасадорський міст, який з'єднується з Детройтом, на шість днів, що завдало шкоди економіці обох країн.

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