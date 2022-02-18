Поліція Оттави почала заарештовувати протестувальників, щоб покласти край блокаді

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Канадська поліція у п'ятницю почала заарештовувати протестувальників у рамках операції з припинення тритижневої блокади Оттави сотнями водіїв вантажівок, яка завдала шкоди столиці та змусила прем'єр-міністра Джастіна Трюдо взяти на себе надзвичайні повноваження. Про це УНН пише з посиланням на Reuters.