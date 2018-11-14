Полиция не нашла взрывчатку в харьковских школах
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Информация о заминировании двух учебных заведений в Харькове не подтвердилась. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции в Харьковской области, передает УНН.
"Всего эксперты осмотрели 9340 кв. метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 460 граждан. Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - отметили в пресс-службе.
При этом в полиции напомнили, что 14 ноября в 14.52 и 15.29 в полицию поступили сообщения о закладке взрывчатки в двух учебных заведениях, расположенных в Новобаварском районе Харькова.
Для проверки сообщений на места происшествий выезжали следственно-оперативные группы, кинологическая служба, эксперты-криминалисты и взрывотехники.
"Полицейские провели тщательный осмотр школ и прилегающей территории. В ходе обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований", - добавили в ведомстве.
Как ранее сообщал УНН, в Харькове из-за сообщения о заминировании правоохранители проводят проверку в помещениях двух школ.