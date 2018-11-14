Поліція не знайшла вибухівку у харківських школах
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Інформація про замінування двох навчальних закладів у Харкові не підтвердилась. Про це повідомив відділ комунікації поліції в Харківській області, передає УНН.
"Всього експерти оглянули 9 340 кв. метрів приміщень та прилеглої території, евакуювали 460 громадян. Жодних вибухових речовин не виявлено", - зазначили в прес-службі.
При цьому в поліції нагадали, що 14 листопада о 14.52 та 15.29 до поліції надійшли повідомлення про закладення вибухівки у двох навчальних закладах, розташованих у Новобаварському районі Харкова.
Для перевірки повідомлень на місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи, кінологічна служба, експерти-криміналісти та вибухотехніки.
"Поліцейські провели ретельний огляд шкіл та прилеглої території. В ході обстеження жодних вибухових пристроїв або небезпечних речовин правоохоронці не виявили. На даний час вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань", - додали у відомстві.
Як раніше повідомляв УНН, у Харкові через повідомлення про замінування правоохоронці проводять перевірку у приміщеннях двох шкіл.