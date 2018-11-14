Через "замінування" евакуювали дві харківські школи
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Харкові через повідомлення про замінування правоохоронці проводять перевірку у приміщеннях двох шкіл. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.
"Інформація про те, що у двох навчальних закладах Новобаварського району закладено вибухівку, надійшла до поліції 14 листопада о 14:52 та 15:29. У повідомленнях вказано, що заміновано 2 школи на вулиці Академіка Богомольця", – йдеться в повідомленні.
На місце події для перевірки цієї інформації виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Триває евакуація та огляд приміщень.
"Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень", – зазначили в поліції.
Нагадаємо, анонім повідомив про замінування будівлі міської ради Харкова.