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Через "замінування" евакуювали дві харківські школи

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Харкові через повідомлення про замінування правоохоронці проводять перевірку у приміщеннях двох шкіл. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Харківській області.

"Інформація про те, що у двох навчальних закладах Новобаварського району закладено вибухівку, надійшла до поліції 14 листопада о 14:52 та 15:29. У повідомленнях вказано, що заміновано 2 школи на вулиці Академіка Богомольця", – йдеться в повідомленні.

На місце події для перевірки цієї інформації виїхали слідчо-оперативні групи, працівники кінологічного центру, експерти-криміналісти та вибухотехніки. Триває евакуація та огляд приміщень.

"Інформація внесена до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, анонім повідомив про замінування будівлі міської ради Харкова.

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