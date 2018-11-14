Из-за "минирования" эвакуировали две харьковские школы
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Харькове из-за сообщения о заминировании правоохранители проводят проверку в помещениях двух школ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Харьковской области.
"Информация о том, что в двух учебных заведениях Новобаварского района заложена взрывчатка, поступила в полицию 14 ноября в 14:52 и 15:29. В сообщениях указано, что заминированы 2 школы на улице Академика Богомольца", – говорится в сообщении.
На место происшествия для проверки этой информации выехали следственно-оперативные группы, работники кинологического центра, эксперты-криминалисты и взрывотехники. Продолжается эвакуация и осмотр помещений.
"Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений", – отметили в полиции.
Напомним, аноним сообщил о заминировании здания городского совета Харькова.