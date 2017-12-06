Полиция не нашла взрывчатки в здании, где расположено ИА УНН
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Столичная полиция не нашла взрывчатки в здании на улице Крещатик, где расположено информационное агентство Украинские национальные новости (УНН). Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции Киева.
"Проверка семиэтажного дома на Крещатике завершена. Никаких опасных предметов и взрывных устройств в помещении не обнаружено", - говорится в сообщении.
Как отмечается, за подобные "шутки" правонарушителю грозит до 6 лет лишения свободы.
Напомним, около 11:00 в полицию позвонил мужчина и сообщил, что здание по улице Крещатик заминировано. Правоохранители эвакуировали более 50 человек.
Решался вопрос о внесении сведений в ЕРДР по признакам правонарушения, предусмотренного ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожение или повреждение объектов собственности) УК Украины.