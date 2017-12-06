Поліція не знайшла вибухівки у будівлі, де розташоване ІА УНН
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Столична поліція не знайшла вибухівки у будівлі на вулиці Хрещатик, де розташоване інформаційне агенство Українські національні новини (УНН). Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції Києва.
"Перевірка семиповерхового будинку на Хрещатику завершена. Жодних небезпечних предметів та вибухових пристроїв у приміщенні не виявлено", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, за подібні "жарти" правопорушнику загрожує до 6-ти років позбавлення волі.
Нагадаємо, близько 11:00 до правоохоронців зателефонував чоловік і повідомив, що будівлю по вулиці Хрещатик заміновано. Правоохоронці евакуювали більше 50 осіб.
Вирішувалося питання про внесення відомостей до ЄРДР за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) ККУ.