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Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу
16:13 • 37196 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

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Полиция не зафиксировала грубых нарушений во время празднования Нового года в Киеве

Киев • УНН

 • 12002 просмотра

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве во время празднования Нового года грубых нарушений порядка не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

Полиция не зафиксировала грубых нарушений во время празднования Нового года в Киеве

“Полиция Киева позаботилась о вашей безопасности. Во время празднования Нового года грубых нарушений не зафиксировано”, - говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Как сообщал УНН, в столице на улице Лепсе мужчина совершил суицид, прыгнув из окна 13 этажа.

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