Полиция не зафиксировала грубых нарушений во время празднования Нового года в Киеве

“Полиция Киева позаботилась о вашей безопасности. Во время празднования Нового года грубых нарушений не зафиксировано”, - говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Как сообщал УНН, в столице на улице Лепсе мужчина совершил суицид, прыгнув из окна 13 этажа.