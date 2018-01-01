Поліція не зафіксувала грубих порушень під час святкування Нового року у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. У Києві під час святкування Нового року грубих порушень порядку не зафіксовано. Про це повідомили у прес-службі поліції Києва, передає УНН.
“Поліція Києва подбала про вашу безпеку. Під час святкування Нового року грубих порушень не зафіксовано”, — йдеться у повідомленні прес-служби столичної поліції.
Як повідомляв УНН, у столиці на вулиці Лепсе чоловік вчинив суїцид, стрибнувши з вікна на 13 поверху.