Полиция не исключает, что в отравлении Скрипаля могли участвовать две группы из РФ

Как отмечает издание со ссылкой на следствие, одна из групп привезла нервно-паралитический газ "Новичок" в Великобританию, а другая - осуществила отравление.

Следователи установили, пишет издание, с большой вероятностью, нервно-паралитическое вещество завезли в Великобританию под видом парфюмерии. Но этот флакон с духами перевозили еще в одном контейнере, который до сих пор может находится на территории страны и представлять угрозу для жителей.

Как сообщал УНН, британская полиция установила подозреваемых в отравлении Скрипалей.

Также следователи показали свидетелям возможного подозреваемого в отравлении Скрипалей.