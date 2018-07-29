Поліція не виключає, що в отруєнні Скрипалів могли брати участь дві групи з РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 липня. УНН. Британські правоохоронці розслідують можливу участь двох груп з Російської Федерації в отруєнні колишнього співробітника ГРУ РФ Сергія Скрипаля і його доньки. Про це пише британське видання The Daily Mirror, передає УНН.
Як зазначає видання з посиланням на слідство, одна з груп привезла нервово-паралітичний газ "Новачок" у Велику Британію, а інша - здійснила отруєння.
Слідчі встановили, пише видання, що з великою ймовірністю, нервово-паралітичну речовину завезли до Великої Британії під виглядом парфумерії. Але цей флакон з парфумами перевозили ще в одному контейнері, який досі може знаходиться на території країни та представляти загрозу для мешканців.
Як повідомляв УНН, британська поліція встановила підозрюваних в отруєнні Скрипалів.
Також слідчі показали свідкам можливого підозрюваного в отруєнні Скрипалів.