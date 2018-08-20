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Полиция: нападавший на харьковскую мэрию был пьян

Киев • УНН

 • 7882 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Нападавший на здание харьковской мэрии находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ НП в Харьковской области Олег Бех, передает УНН.

Полиция: нападавший на харьковскую мэрию был пьян

"Предварительно в крови было найдено более 2 промилле алкоголя, сейчас экспертиза еще продолжается, этот уровень может быть повышен до 2,4 промилле. Однако нападавший действительно был в состоянии алкогольного опьянения", - сообщил Бех.

Также по словам Беха, пока лицо нападавшего еще устанавливается, однако уже есть подозрение относительно местного жителя 1959 года рождения. Проверяется его причастность к преступлению.

Напомним, стрельба под мэрией Харькова произошла 20 августа около 00:37. Неустановленный мужчина открыл стрельбу возле административного здания Харьковского горсовета. Вооруженный злоумышленник стрелял по охранникам учреждения и по патрульным, которые прибыли на место происшествия по вызову. Полицейские применили табельное оружие и обезвредили стрелка.

В результате происшествия в больницу с огнестрельными ранениями были доставлены охранник учреждения и патрульный полицейский. Несмотря на усилия медиков, правоохранитель скончался. Другой раненый - в стабильном тяжелом состоянии.

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