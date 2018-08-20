Поліція: нападник на харківську мерію був п'яним
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Нападник на будівлю харківської мерії знаходився у стані алкогольного сп’яніння. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ НП в Харківській області Олег Бех, передає УНН.
"Попередньо в крові було знайдено понад 2 проміле алкоголю, зараз експертиза ще триває, цей рівень може бути підвищено до 2,4 проміле. Проте нападник дійсно був у стані алкогольного сп’яніння", - повідомив Бех.
Також за словами Беха, наразі особа нападника ще встановлюється, проте вже є підозра щодо місцевого жителя 1959 року народження. Перевіряється його причетність до злочину.
Нагадаємо, стрілянина під мерією Харкова сталася 20 серпня близько 00:37. Невстановлений чоловік відкрив стрілянину біля адміністративної будівлі Харківської міськради. Озброєний зловмисник стріляв по охоронцях установи та по патрульних, які прибули на місце події за викликом. Поліцейські застосували табельну зброю і знешкодили стрільця.
У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець установи та патрульний поліцейський. Не зважаючи на зусилля медиків, правоохоронець помер. Інший поранений - у стабільному тяжкому стані.