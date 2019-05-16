Полиция на въезде в Мукачево остановила внедорожники с оружием

Вчера, 15 мая, в полицию поступило сообщение от гражданина, который, по его словам, стал свидетелем перевозки в транспортных средствах закарпатцев оружия. Правоохранители провели проверку.

"На въезде в Мукачево сотрудники Управления стратегических расследований полиции Закарпатья совместно с мукачевскими правоохранителями и патрульными остановили автомобили, на которые было указано в сообщении. В транспортных средствах - Mitsubishi Pajero, BMW и двух Toyota Prado обнаружили охотничьи ружья и пистолет. На указанное оружие мужчины предоставили документы, однако для проведения детальной проверки, а именно выяснения, не были ли ружья и пистолет переделаны, указанное изъяли и направили на экспертизу", - указали правоохранители.

Дело квалифицировано как незаконное обращение с оружием, то есть статья 263 Уголовного кодекса Украины. По делу продолжается досудебное следствие.

Напомним, 11 июля 2015 года в Мукачево Закарпатской области на территории оздоровительно-спортивного клуба "Антарес" по улице Лермонтова произошла перестрелка с участием лиц, которые представились бойцами "Правого сектора".